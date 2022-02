Olivera, l’agente: “Il Napoli non ha chiuso. Giuntoli lo vuole. Piace ad altri top club”

L’agente di Mathias Olivera terzino in orbita Napoli, fa chiarezza sulle voci che lo vogliono come obbiettivo primario di Cristiano Giuntoli.

Il Napoli ha scelto Mathias Olivera come terzino sinistro del futuro. Il giocatore, dal ritiro della nazionale uruguaiana, ha fatto sapere di essere lusingato dal corteggiamento degli azzurri: “Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata e sono cose che fanno piacere, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all’Uruguay”. Un’apertura che nasconde a fatica quello che sta succedendo attorno al difensore classe 97.

La redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha pubblicato su Twitter alcune dichiarazioni dell’agente di Olivera:

“Il Napoli vuole Mathias ma non è l’unico top club interessato. Al momento non c’è nulla di concreto, vedremo nel prossimo futuro cosa accadrà”, sono le parole di chi rappresenta il giocatore sudamericano.

L’affare, stando alle parole dell’agente di Olivera non è virtualmente chiuso. L’idea del Napoli è di definire ora l’affare col club spagnolo, per poi far arrivare il giocatore in estate. Resta da capire se Giuntoli, e Aurelio De Laurentiis riusciranno a trovare l’intesa quanto prima.

Quello del terzino in casa Napoli è diventato un vero e proprio tormentone negli ultimi anni. Complice l’infortunio di Ghoulam nel novembre 2017, la fascia sinistra si è fortemente indebolita. Inutili i tentativi di recuperare l’algerino che per tre anni ha avuto ricadute importanti. Ha provato a rialzarsi, a rientrare cercando la condizione migliore ma è mancata la continuità. Il solo Mario Rui ha avuto chiaramente difficoltà, anche in questa stagione in cui il rendimento è di livello. Ma è ovvio che non può caricarsi da solo tutto il peso dell’out mancino. Il Napoli adesso è pronto, vuole concretizzare a stretto giro l’operazione per Mathias Olivera.