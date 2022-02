Ulivieri: “Napoli da scudetto, Spalletti le può vincere tutte”

Renzo Ulivieri parla di Napoli-Inter, lo fa durante una intervista a Gazzetta dello Sport: “Spalletti può puntare al titolo”.

Il confronto tra Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona, sarà sicuramente una partita decisiva per il titolo finale. Ci sono ancora molti match da giocare, ma è inevitabile che ci si giochi una parte di titolo, a questo punto della stagione. Le due formazioni saranno quasi al completo, con Spalletti che deve fare i conti con l’assenza per infortunio di Lozano. Mentre Simone Inzaghi non ha Bastoni per squalifica e punterà su D’Ambrosio. Ecco quanto dice Ulivieri su Napoli-Inter.

Nell’Inter di oggi vede ancora qualcosa del lavoro di Spalletti? E nel Napoli?

“I nerazzurri sviluppano un altro tipo di gioco rispetto a prima. Dunque ogni allenatore ci mette del suo. Certo su Brozovic e la sua crescita in regia il lavoro di Luciano si apprezza ancora“.

Può vincere lo scudetto il Napoli?

“Ne sono convinto. Sul piano delle forze in campo con le milanesi più o meno si equivalgono. Ma con l’organico al completo il gruppo di Spalletti mi ridà quella sensazione di iniziò campionato. Può vincerle tutte. E siccome sanno già come si fa il gruppo ha la giusta autostima“.