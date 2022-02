Spalletti e lo zaino dell’arbitro Doveri: “Fermato dalla Guardia di Finanza, sapete cosa c’era dentro?”

Luciano Spalletti spegne le polemiche su Napoli-Inter e dello zaino dell’arbitro di Doveri con il logo della società nerazzurra. Nella giornata di ieri ci sono state moltissime polemiche sull’arbitro Doveri che aveva lo zaino con il logo dell’Inter, una foto che ha fatto il giro del web in poco tempo. Spalletti, sollecitato in conferenza stampa, ha voluto sdrammatizzare sull’episodio ed ha detto: “Sinceramente l’episodio mi sfugge. Però a quanto ne so l’arbitro Doveri è stato fermato dalla Guardia di Finanza in aeroporto, quello zaino in realtà era una borsa frigo. Volete sapere cosa c’erano dentro? Delle mozzarelle da Napoli“.

Sicuramente una perla in termini di comunicazione quella di Spalletti, che in questo modo ha voluto calmare gli animi e dare massima fiducia all’arbitro Doveri che dirigerà Napoli-Inter, sfida scudetto, come l’ha definita anche lo stesso tecnico in conferenza stampa. Il tecnico durante il colloquio con i giornalista prima della sfida con l’Inter non ha fugato i dubbi sulla presenza di Koulibaly da titolare, anche se tutto lascia pensare che giocherà dal primo minuto. L’allenatore ha comunque sottolineato l’importanza della sfida con l’Inter e le qualità della sua squadra, sottolineando la bontà della rosa che De Laurentiis gli ha messo a disposizione.