Tifosi Atalanta: “Terrone di merda” a Terracciano, anche Commisso prende posizione

Pietro Terracciano è stato insultato dai tifosi dell’Atalanta durante la sfida con la Fiorentina in Coppa Italia. “Terrone di merda” gli hanno urlato. Insulti continui per tutta la partita che si sono sentiti chiaramente. Il giorno dopo quella partita tante persone hanno voluto stare al fianco di Terracciano, il portiere di San Felice a Cancello, in Campania, preso di mira dai tifosi dell’Atalanta. Il primo a chiamare Terracciano è stato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso che gli ha detto di essere fiero di essere un terrone. Non va dimenticato che Commisso, nonostante sia cittadino degli Stati Uniti ha comunque origini del Sud Italia.

Terracciano insultato: le reazioni

“Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro” questo il messaggio che Lorenzo Venuti ha voluto rivolgere al portiere della Fiorentina.

Terracciano è stato insultato dai tifosi dell’Atalanta durante la gara di Coppa Italia, con il portiere che difendeva i pali della Fiorentina.

La risposta più bella ai cori dei tifosi dell’Atalanta l’ha data sicuramente Terracciano, che rispondendo proprio al messaggio di Venuti ha scritto: “Proud to be terrone“. Altra risposta fantastica è arrivata sul campo, con l’Atalanta che ha perso al 94′ con la Fiorentina, abbandonando la Coppa Italia.

Ma non è la prima volta che i tifosi dell’Atalanta inveiscono contro i napoletani, nel 2018 arrivarono a dire che era solo campanilismo. Ma nel 2020 anche il team manager dell’Atalanta diede del terrone ad un tifoso del Napoli. Insomma dalle parti di Bergamo pare che insultare sia una pratica diffusa.