Spalletti su Napoli-Inter: “Che figata. Koulibaly è differente. Nerazurri fortissimi, ma non siamo da meno”

Luciano Spalletti presenta Napoli-Inter in conferenza stampa. L’allenatore non scioglie i dubbi su Koulibaly e Juan Jesus. La prima domanda al tecnico è proprio su questo ballottaggio: “Sinceramente parlare oggi di Juan Jesus e Koulibaly mi sembra irrispettoso per chi lo ha sostituito. Certo che Koulibaly non lo scopro io, basta guardare anche quello che ha fatto in finale di Coppa d’Africa e non solo in campo. Koulibaly è andato a salutare gli avversari, mentre tutti festeggiavano, confortando chi aveva sbagliato il rigore. Per noi lui è differente, ma la formazione di Napoli-Inter non la comunico oggi. In ogni caso qualsiasi scelta dovessi fare, sarà sempre una scelta buona, perché la rosa è forte“. Al momento comunque Koulibaly è in vantaggio per giocare da titolare.

Spalletti – Napoli-Inter: gara scudetto

Spalletti non si tira indietro sull’importanza del match dello stadio Maradona: “Questa è sicuramente una partita che se va in un certo modo può proiettarci verso un altro obiettivo. Ma sicuramente Napoli-Inter è una figata, ci ha fatto vivere una settimana intensa“.

Secondo Spalletti il Napoli “ha una rosa che ci permette di affrontare qualsiasi sfida. Si è visto nella settimana della sfida con la Juventus. Tutti dicevano che andava rimandata, ma a me faceva venire la voglia di giocarla. Ed infatti si è visto, dato che hanno fatto una grande prestazione. Questo è un gruppo solido, una grande rosa, che ha raccolto meno di quello che meritava“.

Grandi risate al centro sportivo di Castel Volturno, con Spalletti che risponde sul trolley griffato Inter di Doveri: “Non sapete che la finanza lo ha fermato, era una borsa frigo. Dentro c’erano delle mozzarelle“. Spalletti poi ritorna su Napoli-Inter e dice: “Questa è una gara importante, perché gare come queste ti fanno pensare a tutti i sacrifici che si è fatti per arrivare a giocarsi della sfide di questo calibro. Le carriere di tutti noi dipendono da queste gare. Rivalsa? Assolutamente non ci sarà“.

Sulla distanza tra Inter e Napoli, Spalletti ha detto: “Spesso si parlato del condominio per lo scudetto. Loro sono gli amministratori di questo palazzo, sono una squadra fortissima. Li troveremo furiosi, perché le squadre importante reagiscono così quando perdono. Noi li rispettiamo ma non li temiamo“.

Spalletti fa anche una confidenza su quella che ha detto alla squadra: “Ai ragazzi avevo detto di giocare la sfida con il Venezia come se fosse l’Inter. Gli ho detto che ora devono giocare con l’Inter come se fosse il Venezia. Questo perché noi dobbiamo sempre avere massimo rispetto di chi ci segue, di chi anche domani verrà al Maradona. Sicuramente l’Inter ha delle caratteristiche migliori del Napoli, ma anche noi abbiamo degli aspetti migliori dell’Inter. Quindi bisognerà capire chi sarà più bravo a sfruttarle“.

Poi Spalletti su Napoli-Inter entra nello specifico: “Se noi la mettiamo sul fisico è normale che vincono loro. Se invece noi riusciamo a sfruttare i ribaltamenti e le fase possiamo dire sicuramente la nostra. All’andata ad esempio abbiamo perso troppi palloni, questo ci ha penalizzato“.