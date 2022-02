Clamoroso, l’arbitro Doveri in viaggio con la valigia dell’Inter: La foto fa il giro del web e monta la polemica

L’arbitro Doveri designato per Napoli-Inter, beccato in aeroporto con la valigia griffata Inter. La foto ha scatenato molte polemiche sul web.

Daniele Doveri a dirigerà la sfida scudetto Napoli-Inter, in programma sabato alle 18 e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Roma, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bidoni, il quarto ufficiale di gara Cosso e gli arbitri Var Di Paolo e Valeriani.

Doveri ha arbitrato 30 volte il Napoli per un totale di 17 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 14 volte in 25 gare (7 i pareggi e 4 le sconfitte); nelle quattro gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto in tre circostanze e perso una volta.

Il giornalista di 1 station Radio, Luca Cerchione, su twitter ha pubblicato una foto che sta facendo molto discutere. Nell’immagine si vede l’arbitro Doveri con una valigia dell’Inter, immediatamente sono scattate le polemiche:

“Questo al gol di Lautaro inizia a intonare i cori contro il Vesuvio” scrive un tifoso.

“Hanno mandato i sicari”

“Serie A con il verme”

“Inaccettabile una cosa del genere, dove sta l’imparzialità degli arbitri?”

“Se Doveri avesse viaggiato con una borsa del Napoli, tutti i media sarebbero insorti”

“Pessima uscita di un arbitro che già in passato ci ha negato rigori e vittorie”

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.