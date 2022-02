Cassese: “Amazon vuole il Napoli, una bomba atomica. Lecito sognare”

Amazon vuole il Napoli, Pasquale Cassese ha raccontato nuove indiscrezioni sull’interesse di Bezos per il club partenopeo.

Continuano insistenti le voci secondo le quali Jeff Bezos, proprietario di Amazon sarebbe interessato all’acquisto del Napoli. Aurelio De Laurentiis a breve dovrà fare una scelta tra il club azzurro o il Bari. Le nuove norme sulla multiproprietà dei club di calcio non ammettono deroghe , la FIGC vuole evitare un caso salernitana bis.

Pasquale Cassese, imprenditore, e grande amico di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione condotta da Luca Cerchione, ha raccontato nuove indiscrezioni sulla possibile trattativa Amazon-Napoli:

“La dirigenza di Amazon è molto attiva in Campania, in questo periodo? Ad Arzano, Amazon ha aperto il primo stabilimento del Sud Italia e la città ha potenzialità enormi: è una delle poche ad avere un volo diretto verso New York, può vantare un porto ed anche numerose altre attrattive. So per certo che stanno iniziando a capire, con provincia e comune, cosa possano fare in Campania. Il Calcio Napoli è coinvolto? Ci sono indiscrezioni in tal senso, staremo a vedere”.

Cassese nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Se Amazon entra nel Napoli, di fatto entra una ‘bomba atomica’ in una città già esplosiva. Amazon non è solo questione di soldi, infatti, ma di potere assoluto. Non ci sono smentite da parte di nessuno, a livello ufficiale: questo aspetto deve far riflettere. Negli anni passati, quando ci furono voci su Amazon ed il Napoli, arrivarono prontamente; cosa che, adesso, non sta accadendo. Dobbiamo restare con i piedi per terra, perché abbiamo un grande presidente che ci ha portato in Champions League; De Laurentiis è un grandissimo manager, ma il potere del brand Amazon significherebbe avere la squadra più forte del pianeta. E’ lecito sognare? Sì, è lecito sognare”.

Infine, un focus sul calciomercato: “Hirving Lozano potrebbe essere il grande sacrificato del Napoli. Dove può andare? Al Real Madrid. Dovete sapere che Carlo Ancelotti è rimasto in ottimi rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis e i due si sentono spesso. A luglio, il Real spenderà 180-200 milioni di euro per la campagna acquisti e proprio il Chucky Lozano potrebbe essere l’indiziato principale a rinforzare l’attuale rosa spagnola. Gli americani, d’altronde, a Madrid fanno sempre bene”, ha concluso Cassese.