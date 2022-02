Serie A: anticipi e posticipi del Napoli

La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi ed i postici per l’ottava e la nona giornata di campionato. Il Napoli gioca con Lazio e Milan. Saranno due partite davvero molto complicate per la formazione allenata da Spalletti che dovrà affrontare prima quella di Sarri e poi quella di Pioli. Insomma un mese di febbraio ed un inizio di marzo davvero duro per il Napoli, chiamato anche a giocare in Europa League con il Barcellona.

Napoli: gli anticipi della ottava e nona giornata in Serie A

8a giornata di ritorno

Milan-Udinese (25 febbraio ore 18.45)

Genoa-Inter (25 febbraio ore 21.00)

Salernitana-Bologna (26 febbraio ore 15.00)

Empoli-Juventus (26 febbraio ore 18.00)

Sassuolo-Fiorentina (26 febbraio ore 20.45)

Torino-Cagliari (27 febbraio ore 12.30)

Hellas Verona-Venezia (27 febbraio ore 15.00)

Spezia-Roma (27 febbraio ore 18.00)

Lazio-Napoli (27 febbraio ore 20.45)

Atalanta-Sampdoria (28 febbraio ore 20.45)

9a giornata di ritorno

Inter-Salernitana (4 marzo ore 20.45)

Udinese-Sampdoria (5 marzo ore 15.00)

Roma-Atalanta (5 marzo ore 18.00)

Cagliari-Lazio (5 marzo ore 20.45)

Genoa-Empoli (6 marzo ore 12.30)

Bologna-Torino (6 marzo ore 15.00)

Fiorentina-Hellas Verona (6 marzo ore 15.00)

Venezia-Sassuolo (6 marzo ore 15.00)

Juventus-Spezia (6 marzo ore 18.00)

Napoli-Milan (6 marzo ore 20.45)