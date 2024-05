Gazzetta: De Laurentiis Punta su Pioli per la Ricostruzione del Napoli

Secondo la Gazzetta, De Laurentiis ha imparato la lezione: per ricostruire il Napoli serve un allenatore vincente. Pioli è il primo della lista per credibilità e caratura.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tratto una lezione importante dalla deludente stagione appena trascorsa. Come sottolineato dal quotidiano, “Il calcio è programmazione”, e arrivare con idee confuse, puntando su un allenatore fuori dal giro internazionale, si è rivelato un azzardo costato caro al Napoli.

La Certezza: Serve un Allenatore Vincente

De Laurentiis sembra avere le idee chiare per il futuro: “Ci vuole un allenatore importante, vincente, che sappia attirare i campioni e che sia credibile agli occhi dello spogliatoio”. Requisiti imprescindibili per avviare un nuovo ciclo di successi.

Pioli in Pole per la Panchina

In questa ottica, la Gazzetta rivela che nella testa del presidente c’è Stefano Pioli in pole position per guidare la ricostruzione del Napoli: “Per questo, nella sua testa c’è Stefano Pioli in pole position per la ricostruzione”.

L’Ex Milanista Profilo Ideale

L’ex allenatore del Milan sembrerebbe incarnare alla perfezione le caratteristiche ricercate da De Laurentiis. Un profilo vincente, avendo conquistato lo Scudetto in rossonero, e di caratura internazionale per attirare i top player sul mercato.

Programmazione e Lungimiranza

L’indiscrezione della Gazzetta sembra indicare una rinnovata volontà di De Laurentiis di puntare sulla programmazione e la lungimiranza nel progettare il nuovo corso del Napoli. Una lezione appresa dalle difficoltà dell’ultima annata.

Pioli potrebbe rappresentare la guida ideale per riportare al successo il Napoli, unendo esperienza, credibilità e una mentalità vincente. De Laurentiis sembra aver individuato in lui il profilo giusto per avviare un nuovo ciclo ambizioso.