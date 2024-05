Pagelle Fiorentina-Napoli 2-2: Kvara magico, Marchetti horror

Le pagelle di Fiorentina-Napoli 2-2 con i voti ai protagonisti. Kvara incanta con la punizione del pareggio, giornata no per l’arbitro Marchetti.

Fiorentina-Napoli è terminata 2-2 in una partita frizzante e ricca di emozioni. Ecco le pagelle della sfida del Franchi:

Fiorentina

Terracciano 5.5: Incolpevole sui gol, para il parabile.

Milenkovic 5.5: Qualche sbavatura di troppo.

M. Quarta 5: Giornata no, in affanno.

Biraghi 6.5: Segna una splendida punizione per l’1-1.

Arthur 6: Prova generosa a centrocampo.

Bonaventura 6: Si batte con il solito impegno.

N. Gonzalez 6: Propositivo, ma impreciso sotto porta.

Nzola 6.5: Firma il momentaneo 2-1 viola.

Napoli

Meret 6: Incolpevole sui due gol subiti, non può nulla sulla punizione.

Mazzocchi 6: Spinge con costanza e non si fa trovare impreparato in fase difensiva.

Rrahmani 6: Sblocca il risultato con un guizzo di testa, poi però non è sempre attento.

Ostigard 5.5: Qualche errore di troppo che compromette la sua prova, insicuro.

Olivera 6: Volitivo e presente sia in fase offensiva che difensiva, buona gara.

Anguissa 6.5: Onnipresente a centrocampo, vero mastino a interdizione e contenimento.

Lobotka 6.5: Regia sopraffina e geometrie per i suoi compagni, fornisce sempre il suo apporto di qualità.

Cajuste 5.5: Parte bene poi si fa schiacciare dal ritmo elevato della sfida e sbaglia qualche appoggio di troppo.

Politano 6.5: Inizia alla grande con un paio di iniziative pericolose, poi si spegne un po’ ma resta tra i più vivaci (31′ st Ngonge 6: si fa vedere con alcune giocate interessanti).

Simeone 5.5: Spuntato in avanti, non riesce a rendersi mai pericoloso dalle parti di Terracciano.

Kvaratskhelia 7: L’ennesima magia su punizione regala il 2-2 al Napoli. Una specialità ormai consolidata per il fenomeno georgiano (41′ st Lindstrom s.v.)

All. Calzona 6: Prepara con attenzione la gara ma non riesce a trovare la quadratura per portare a casa l’intera posta in palio.

Marchetti 4.5: Direzione di gara disastrosa, tanti errori.

Il migliore

Kvaratskhelia è ancora una volta decisivo e regala il pareggio al Napoli con l’ennesima punizione capolavoro.

Il peggiore

Marchetti ha vissuto una vera e propria giornata no, condizionando il match con svariate decisioni sbagliate.

In sostanza, il grande protagonista è stato ancora una volta il fenomeno Kvara che ha incantato con la sua specialità. Insufficiente Marchetti con la sua direzione disastrosa.