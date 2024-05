Sky: Conte si Allontana, De Laurentiis Punta su Pioli per un Progetto Triennale

Sky rivela: Conte si allontana dal Napoli, De Laurentiis vuole un profilo stabile per un progetto triennale. Pioli favorito su Italiano, più difficile Gasperini.

Calo delle Quotazioni per Conte al Napoli

Arrivano brutte notizie per i tifosi del Napoli che sognavano l’approdo di Antonio Conte sulla panchina partenopea per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, le quotazioni dell’ex allenatore di Inter e Juventus per guidare il Napoli sono “in netto ribasso”.

De Laurentiis Vuole Programmazione e Stabilità

La motivazione di questo ridimensionamento dell’ipotesi Conte sarebbe legata alla volontà del presidente De Laurentiis di puntare su “un profilo più stabile, cioè un allenatore con il quale almeno sulla carta stilare una programmazione triennale”. Un requisito che mal si concilierebbe con la fama di Conte di non garantire lunghe permanenze.

Pioli il Favorito per il Dopo Calzona

In questa ottica, Sky dà in “netto rialzo le possibilità che Stefano Pioli possa essere il prescelto” per raccogliere l’eredità di Francesco Calzona. L’ex tecnico del Milan sembrerebbe incarnare al meglio le caratteristiche di stabilità e progettualità ricercate da De Laurentiis.

Italiano Rimane un’Opzione Viva

Pur con Pioli dato come favorito, non va però esclusa del tutto anche la candidatura di Vincenzo Italiano, “allenatore che De Laurentiis non ha mai perso di vista”. Il tecnico della Fiorentina rappresenterebbe un’alternativa valida.

Gasperini Opzione Complicata

Più defilata invece la pista che porta a Gian Piero Gasperini, con Sky che lo definisce un “titolo caratterizzato dall’incertezza, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta”.

De Laurentiis sembra dunque orientato a privilegiare profili in grado di garantire solidità e progettualità al nuovo ciclo del Napoli. Con Pioli e Italiano indicati come le opzioni principali secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky.