Corriere dello Sport: “Napoli, difesa e fascia destra sotto osservazione: Vergara diventa il tesoro da blindare”

Il Napoli continua a pianificare il futuro partendo dall’analisi approfondita della rosa attuale. Prima di affondare i colpi sul mercato, il club azzurro è chiamato a sciogliere diversi nodi interni e a valutare con attenzione la composizione dell’organico che sarà affidato a Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra che affronterà la prossima stagione non subirà rivoluzioni, ma alcuni interventi mirati appaiono inevitabili, soprattutto in difesa e sulle corsie esterne.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, uno dei reparti maggiormente monitorati è quello dei portieri. Matej Kovar, estremo difensore del PSV Eindhoven e della nazionale ceca, rappresenta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra per affiancare Meret. Rimane invece più complicata la pista che conduce a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, il cui nome è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni ma che, allo stato attuale, non viene considerato un obiettivo concreto.

Per quanto riguarda la fascia destra, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli sia alla ricerca di un elemento in grado di alternarsi con Di Lorenzo. In cima alle preferenze continua a esserci Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, valutato però circa 25 milioni di euro dal club belga. Una richiesta ritenuta eccessiva dagli azzurri, che mantengono vive anche le alternative rappresentate da Dodo della Fiorentina e da Brooke Norton-Cuffy del Genoa, entrambi considerati profili di assoluto interesse tecnico e prospettico.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, uno dei temi più interessanti riguarda però il futuro di Antonio Vergara. Il centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile azzurro è diventato una delle sorprese più piacevoli dell’ultima stagione, riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante grazie alle prestazioni offerte tra campionato, coppe e palcoscenici europei.

Il talento di Vergara non è passato inosservato. Como e Atalanta sarebbero pronte a investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, mentre anche la Roma avrebbe effettuato sondaggi esplorativi. Tuttavia, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega come il Napoli non sembri intenzionato a privarsi facilmente di uno dei prodotti più interessanti usciti dal proprio vivaio negli ultimi anni.

La sensazione, infatti, è che la società voglia puntare ancora sul talento di Frattamaggiore, valutando piuttosto un rinnovo contrattuale e un percorso di crescita sempre più centrale all’interno del progetto tecnico. Un segnale chiaro della volontà del club di valorizzare un patrimonio che potrebbe rappresentare una risorsa importante anche nell’era Allegri.