Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, il difensore vuole gli azzurri: Lotito resiste, ma la trattativa entra nel vivo”

Il Napoli accelera per Mario Gila e prepara nuovi contatti con la Lazio per provare a sbloccare una delle operazioni considerate prioritarie per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo rappresenta uno dei profili più graditi alla dirigenza azzurra e al futuro tecnico partenopeo, che ne apprezza qualità tecniche, affidabilità e margini di crescita.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il principale ostacolo resta la valutazione fissata dalla Lazio. Claudio Lotito continua a chiedere circa 30 milioni di euro per lasciar partire il difensore catalano, nonostante il contratto del giocatore sia ormai arrivato a un anno dalla scadenza e non vi siano segnali concreti di rinnovo. Una posizione rigida che trova spiegazione anche nella particolare situazione economica del club biancoceleste e nella percentuale del 50% sulla futura rivendita che il Real Madrid conserva sul cartellino del calciatore.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha già avviato i primi passi concreti per provare ad avvicinare le richieste della Lazio, ma al momento il muro eretto da Lotito non è stato scalfito. La società romana considera infatti l’eventuale cessione di Gila una delle possibili operazioni in grado di garantire risorse importanti per il mercato in entrata.

L’elemento che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa è però la volontà del calciatore. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come Gila sia attratto dalla prospettiva di trasferirsi al Napoli, tornare a disputare la Champions League e lavorare in un progetto tecnico che lo considera un punto fermo per il futuro. Il gradimento dell’ex difensore del Real Madrid è totale e rappresenta una carta che il club azzurro proverà a giocarsi nei prossimi confronti con la Lazio.

Il centrale spagnolo era già presente nelle liste di mercato del Napoli quando sembrava Maurizio Sarri il principale candidato alla successione di Conte, ma il suo nome è rimasto in cima alle preferenze anche dopo la scelta definitiva di Allegri. Per il futuro allenatore azzurro, infatti, Gila rappresenta un profilo ideale per caratteristiche e prospettive.

Resta comunque da definire il quadro complessivo della difesa partenopea. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri dovrà valutare attentamente le situazioni di Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci, senza dimenticare la possibilità di impiegare Olivera anche nel ruolo di centrale. Le prime indicazioni arriveranno nel ritiro di Dimaro, ma intanto il Napoli continua a lavorare per regalare a Allegri uno dei rinforzi più richiesti dell’estate.