16 Giugno 2026

Repubblica: “Napoli, Allegri sempre più vicino: prima le cessioni, poi la rivoluzione tra i pali”

redazione 16 Giugno 2026
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Il nuovo Napoli prende forma lentamente, tra valutazioni tecniche, strategie economiche e la necessità di programmare con attenzione ogni mossa. Come evidenzia Repubblica, il club azzurro sta vivendo una fase preliminare particolarmente delicata, nella quale la successione di Antonio Conte e la gestione delle risorse economiche rappresentano due aspetti strettamente collegati.

Secondo Repubblica, il primo passaggio fondamentale resta l’ufficializzazione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ormai a un passo dalla panchina azzurra e nelle ultime ore sarebbero arrivati segnali importanti anche dal fronte Milan. Con la definizione delle nuove scelte tecniche del club rossonero, infatti, la risoluzione del contratto di Allegri appare sempre più vicina, aprendo definitivamente la strada all’accordo con Aurelio De Laurentiis.

Come sottolinea ancora Repubblica, il presidente del Napoli è pronto a costruire il nuovo ciclo attorno all’ex allenatore di Juventus e Milan, che avrebbe già avviato i primi contatti operativi con il proprio staff per organizzare i sopralluoghi nei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. La sensazione è che l’annuncio ufficiale possa arrivare nel giro di pochi giorni, consentendo alla società di concentrarsi completamente sul mercato.

Sul fronte finanziario, Repubblica evidenzia come il Napoli debba prima alleggerire il monte costi e migliorare il bilancio attraverso alcune operazioni in uscita. Le nuove finestre regolamentari consentiranno infatti ai club di perfezionare alcune cessioni già entro la fine di giugno. In quest’ottica, particolare attenzione viene riservata alle situazioni di Lukaku e del giovane Vergara, profili che potrebbero generare importanti plusvalenze qualora dovessero arrivare offerte considerate adeguate dalla società.

Uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente è quello dei portieri. Come riferisce Repubblica, sia Meret sia Milinkovic-Savic non vengono considerati certi della permanenza. Il primo vorrebbe maggiori garanzie sul ruolo da titolare, mentre il secondo non avrebbe convinto pienamente durante la sua esperienza in azzurro.

Per questo motivo il direttore sportivo Manna sta monitorando con attenzione diversi profili internazionali. In cima alla lista figurano Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca protagonista sulla scena internazionale, e Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. Al momento si tratta di valutazioni preliminari, ma rappresentano una conferma della volontà del Napoli di intervenire in maniera significativa anche tra i pali.

Prima, però, arriverà il tassello più importante. Come conclude Repubblica, il primo annuncio dell’estate azzurra sarà quello di Massimiliano Allegri, destinato a diventare il punto di riferimento del nuovo progetto tecnico partenopeo.

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