Bologna interessato a Lucca, ma attende la decisione finale di Allegri.

Il Napoli cerca una nuova direzione per Lorenzo Lucca

Napoli è nel pieno delle operazioni di calciomercato, nonostante il ballo delle trattative non sia ancora entrato nel vivo. In cima alla lista degli intrighi c’è Lorenzo Lucca, il centravanti di ritorno dall’esperienza nel Nottingham Forest. Lucca non è solo un giocatore di grande interesse per il club napoletano, ma anche l’oggetto del desiderio di diverse squadre di Serie A, con il Bologna che sembra avere un occhio di riguardo nei suoi confronti.

Le valutazioni di Massimiliano Allegri

Il futuro di Lucca dipende in gran parte dalle decisioni di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli. Il mister livornese deve valutare se il gigante piemontese possa integrarsi nel suo sistema di gioco e costituire una valida alternativa davanti al portiere avversario. È attesa a breve l’ufficialità della sua nomina, e sarà fondamentale per i tifosi sapere quali siano i suoi piani riguardo il giovane attaccante.

Se Allegri decidesse di investire su Lucca, il calciatore potrebbe rimanere al Napoli, probabilmente nel ruolo di vice-Højlund. In caso contrario, la sua cessione diventerà un argomento caldo sul mercato estivo.

La strategia del Bologna e il fattore Dallinga

Il Bologna ha messo Lucca nel mirino da tempo, cosa che risale addirittura al 2022. Il club emiliano tentò di ingaggiarlo prima, ma il giocatore scelse la strada dell’Ajax, che portò il Bologna a optare per Joshua Zirkzee. La scorsa gennaio, il Bologna manifestò un interesse concreto per Lucca, ma la trattativa si arenò per la permanenza di Thijs Dallinga.

Ora, il direttore tecnico Giovanni Sartori è pronto a tornare all’attacco. La chiave dell’operazione sembra essere proprio Dallinga, che ha vissuto una stagione difficile segnata da infortuni e prestazioni incerte. Adesso, l’attaccante olandese è finito nel mirino del Valencia, e una sua eventuale partenza potrebbe facilitare l’assalto a Lucca.

La valutazione del cartellino di Dallinga si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus. La sua cessione libererebbe spazio e fondi per permettere al Bologna di puntare su un attaccante di qualità come Lucca.

Il Napoli e le sue pretese

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è noto per le sue condizioni di mercato piuttosto elevate. La valutazione del cartellino di Lucca è fissata a circa 35 milioni di euro, un importo considerato sproporzionato da parte delle squadre interessate. Pertanto, le trattative da parte del Bologna e di altri club come il Genoa, la Lazio e la Fiorentina si stanno orientando verso la richiesta di un prestito iniziale, posticipando le discussioni sul riscatto.

Da parte sua, la dirigenza del Napoli non ha alcuna fretta di chiudere una trattativa. Con un contratto ancora in essere, il club azzurro non intende accettare offerte al ribasso né affrettare il processo decisionale prima di una riunione definitiva tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il nuovo allenatore.

Insomma, il calciomercato nel mondo del Napoli sta diventando un puzzle intrigante. Se Allegri riconoscerà in Lucca le qualità necessarie per il suo sistema, il giocatore potrebbe rimanere in Campania. Altrimenti, il Bologna sarà pronto a intavolare una nuova trattativa, magari approfittando della lunga storia di interessi nei confronti del giovane centravanti.

Tuttavia, rimane ancora da vedere come si svilupperanno le dinamiche del mercato e quale sarà il ruolo di Lucca nel club partenopeo. Napoli è una piazza ambiziosa e il futuro del calciatore sarà determinato non solo dalle decisioni di Allegri, ma anche dalle strategie delle squadre interessate. La competizione è serrata e il tempo stringe. Sarà un’estate calda per il Napoli e per Lorenzo Lucca.

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