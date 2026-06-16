Juventus mira a incassare 50 milioni vendendo cinque giocatori in anticipo.

Juventus Attende un Mercato Estivo Brillante

SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO 2026: Fabio Miretti della Juventus festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC allo Stadio Mapei Città del Tricolore. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Italia, la Juventus è intenzionata a raccogliere circa 50 milioni di euro tramite trasferimenti di giocatori entro la fine di giugno. La dirigenza della Vecchia Signora ha stilato una lista di cinque giocatori che stanno traendo attenzione per possibili cessioni.

I Giocatori in Discussione per il Mercato

La stagione 2025-26 ha riservato delusioni per la Juventus, che non è riuscita a qualificarsi per la Champions League. Come riportato da Tuttosport, il club si sta preparando a una riduzione dei ricavi a causa della mancanza di accesso alla competizione europea, e per questo ha attuato una strategia di vendita per bilanciare i conti.

Con la recente nomina di Giovanni Carnevali a nuovo CEO, dopo l’uscita di Damien Comolli, si prevede che ci saranno movimenti significativi nel mercato estivo. Carnevali, grazie a un rapporto favorevole con Beppe Marotta dovuto al suo passato a Sassuolo, potrebbe facilitare operazioni tra Juventus e Inter.

Alcuni media ipotizzano che l’Inter potrebbe cedere Davide Frattesi e Carlos Augusto alla Juventus, o proporre scambi con contropartite economiche. Dall’altra parte, Andrea Cambiaso, che ha sempre destato l’interesse del club nerazzurro, potrebbe essere incluso in trattative. Gli interisti avevano considerato Cambiaso prima che il giocatore si unisse ai bianconeri, ma alla fine optarono per Raoul Bellanova.

Recenti report indicano che Juventus è disposta ad ascoltare offerte attorno ai 40 milioni per Cambiaso, il quale attira l’attenzione di diverse squadre di Serie A e non solo.

In un’altra parte del mercato, la Juventus è determinata a concludere la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Il giocatore argentino ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito nella capitale spagnola, ma non ha accumulato abbastanza minuti per attivare l’obbligo di acquisto. Nonostante ciò, l’Atletico è motivato a portare Gonzalez in modo permanente, cercando di negoziare un prezzo ridotto attorno ai 25 milioni di euro.

Movimenti E Potenziali Cessioni di Altri Giocatori

In vista di questo mercato estivo, la Juventus ha anche messo nel mirino la cessione di due centrocampisti brasiliani: Douglas Luiz e Arthur Melo. Entrambi sono seguiti con interesse da Vincenzo Italiano e dal Beşiktaş. Secondo alcune fonti, il Grêmio desidera mantenere Arthur, che ha trascorso un anno in prestito in Brasile. La Juventus mira a incassare almeno 10 milioni dalla vendita di Arthur per evitare di registrare una perdita sulle sue spese di acquisto; tuttavia, questa cifra sembra essere ancora elevata per il Grêmio.

Si segnala inoltre che la Juventus è aperta a vendere Fabio Miretti se riceverà offerte attorno ai 15 milioni di euro in questa finestra di mercato.

Le aspettative per la Juventus in questo mercato estivo rimangono alte, con la speranza di ristrutturare il proprio organico e rafforzare la squadra in vista della stagione successiva. L’attivismo sul mercato potrebbe rivelarsi vitale per il futuro della Vecchia Signora, alla ricerca di un ritorno ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Per rimanere aggiornati, è possibile seguire le notizie attraverso fonti ufficiali come Tuttosport e il sito ufficiale della Juventus.

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