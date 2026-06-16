Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia il futuro: tra moduli, mercato e una rosa da valorizzare”

Il nuovo Napoli prende forma tra riflessioni tattiche, valutazioni sull’organico e strategie di mercato ancora tutte da definire. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club azzurro si trova in una fase di transizione delicata ma stimolante, sospeso tra l’attesa dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri e la costruzione di una squadra chiamata a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il patrimonio tecnico lasciato in eredità dalle ultime stagioni rappresenta una base solida sulla quale costruire il nuovo progetto. I due scudetti conquistati negli ultimi anni, la Supercoppa Italiana e gli importanti investimenti effettuati sul mercato hanno consegnato ad Allegri una rosa competitiva e ricca di alternative, destinata a essere ulteriormente affinata durante l’estate.

Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, il futuro allenatore azzurro sta già analizzando ogni dettaglio dell’organico. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, ma Allegri non esclude soluzioni alternative, compreso il ritorno a una difesa a tre qualora le caratteristiche dei giocatori a disposizione lo rendessero opportuno. Le prime indicazioni concrete arriveranno durante i ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, momenti chiave per definire l’identità della squadra.

Tra i punti fermi individuati figurano Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Lobotka, McTominay e De Bruyne, elementi considerati fondamentali per la struttura del nuovo Napoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come Allegri apprezzi particolarmente anche Hojlund, attaccante che avrebbe gradito allenare già durante la sua esperienza al Milan e che rappresenta una delle risorse offensive più interessanti del progetto azzurro.

Sul fronte delle valutazioni interne, il club dovrà decidere il futuro di alcuni giocatori rientrati dai prestiti e di elementi che potrebbero garantire importanti risorse economiche. Lang e Lucca restano osservati speciali, mentre la situazione di Anguissa potrebbe influenzare in maniera significativa le prossime strategie a centrocampo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come il Napoli continui a lavorare per rinforzare alcuni ruoli specifici. In porta il nome più caldo resta quello di Matej Kovar del PSV Eindhoven, individuato come possibile concorrente di Meret. Per la fascia destra, invece, la dirigenza monitora Juanlu Sanchez, attualmente considerato in vantaggio rispetto a Khalaili e Dodo nella lista delle preferenze.

Anche in difesa proseguono le valutazioni su Mario Gila della Lazio, profilo seguito con attenzione da settimane. A centrocampo, invece, eventuali operazioni dipenderanno soprattutto dalle scelte di Anguissa. In caso di partenza del camerunese, il Napoli potrebbe orientarsi su Richard Rios, Adrien Rabiot oppure su un profilo ancora mantenuto riservato.

Per il momento, però, la priorità resta una sola. Come conclude la Gazzetta dello Sport, il Napoli attende l’ultimo passaggio formale per accogliere Allegri e iniziare ufficialmente una nuova fase della propria storia, con l’obiettivo di restare protagonista in Italia e in Europa.