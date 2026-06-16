Opzione turca per il calciatore Zhegrova, esterno indesiderato della Juventus.

Edon Zhegrova: Un’annata difficile in casa Juventus

PISA, ITALIA – 27 DICEMBRE: Edon Zhegrova della Juventus FC reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC allo Stadio Arena Garibaldi il 27 dicembre 2025. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il futuro di Edon Zhegrova, esterno della Juventus, sembra prendere una direzione inaspettata. Secondo recenti report, alcune squadre turche si sarebbero fatte avanti per il calciatore, che ha trascorso una sola stagione a Torino e che ora è disponibile per un trasferimento.

Le origini del trasferimento e le difficoltà fisiche

Zhegrova è stato acquisito dalla Juventus nel giorno conclusivo del mercato estivo nel 2025, arrivando per un costo di 15 milioni di euro, più eventuali 3 milioni di bonus. La scelta del giocatore era stata fortemente voluta dall’ex CEO della Juventus, Damien Comolli. Tuttavia, Comolli è stato sostituito da Giovanni Carnevali, cambiando così le dinamiche all’interno della dirigenza bianconera.

Il percorso di Zhegrova a Torino è stato segnato da un’infortuni significativi. Prima di unirsi alla Juventus, il giocatore kosovaro aveva subito un grave infortunio all’adduttore, che lo ha costretto a rimanere fuori per l’intera seconda metà della stagione 2024-25. Questo problema fisico ha influito pesantemente sul suo rendimento, limitando il suo tempo in campo a soli 366 minuti in 19 apparizioni in Serie A, tutte come subentrato.

Con la partenza di Comolli e l’arrivo di Carnevali, si prevede che la Juventus sia aperta a valutare offerte per Zhegrova durante il prossimo mercato estivo. Le recenti notizie provenienti da TMW segnalano che diversi club turchi stanno manifestando interesse per il giocatore, che ha 27 anni e potrebbe essere disponibile a un prezzo contenuto. In particolare, Trabzonspor ha già avviato dei contatti con la Juventus per raccogliere informazioni sul calciatore.

Sebbene non siano ancora iniziati i colloqui formali, la crescente attenzione di Trabzonspor potrebbe rappresentare un’opzione concreta per Zhegrova. I club turchi, in cerca di rinforzi e in grado di offrire un ambiente competitivo, potrebbero trovare in Zhegrova il profilo ideale per rinforzare le loro squadre.

Il futuro di Zhegrova: possibili scenari

Il trasferimento di Zhegrova non è solo una questione di prestazioni sportive, ma anche una strategia per il club bianconero, che deve operare nel rispetto delle limitazioni finanziarie e delle esigenze di riduzione del monte ingaggi. Un accordo con una squadra turca non solo potrebbe liberare risorse economiche, ma permetterebbe anche al giocatore di rilanciarsi in un ambiente nuovo.

Le opportunità all’estero potrebbero risultare vantaggiose per Zhegrova, permettendogli di recuperare la forma fisica e di acquisire visibilità in un contesto differente. La sua carriera, infatti, potrebbe beneficarne notevolmente, specialmente se riuscisse a trovare la continuità di gioco che gli è mancata in Italia.

Inoltre, l’interesse dimostrato da altre squadre turche potrebbe aumentare la competizione per il giocatore, portando a un’asta che potrebbe giovare sia a Zhegrova, che alla Juventus. Con diverse opzioni sul tavolo, Zhegrova ha la possibilità di scegliere un progetto che possa offrire non solo un ingaggio interessante, ma anche la prospettiva di rilancio sportivo.

Rimanendo in contatto con i club, la Juventus dovrà ora valutare le offerte nel contesto del budget e delle strategie a lungo termine. La situazione di Zhegrova rimane dunque da monitorare attentamente nei prossimi mesi, con molteplici scenari ancora da definire.

In conclusione, il futuro di Edon Zhegrova è incerto, ma le prospettive di trasferimento si configurano come una possibilità realistica per un giocatore che ha bisogno di rinnovare le proprie ambizioni calcistiche. Con l’arrivo della finestra di mercato estivo, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e quali opportunità potrebbero aprirsi per il talentuoso esterno.

Fonti: TMW, Gazzetta dello Sport, Tuttosport.

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