Koné, obiettivo di Inter e Arsenal, discuterà il futuro alla Roma dopo il Mondiale.

Manu Koné: Dedito alla Francia e al Futuro con la Roma

Collegato in questi giorni con l’Inter e l’Arsenal, il centrocampista della Roma e della Nazionale francese, Manu Koné, ha sottolineato che parlerà del suo futuro al Stadio Olimpico solo dopo il Mondiale. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Koné ha espresso la sua attuale concentrazione sul torneo internazionale, che rappresenta per lui un’importante opportunità.

“Onestamente, in questo momento penso solo al Mondiale. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di vivere,” ha dichiarato Koné. Le sue parole riflettono il suo impegno e la determinazione a dare il massimo per la sua nazionale.

“Voglio rimanere esclusivamente concentrato su questo. Parleremo del futuro dopo il Mondiale e vedremo cosa accadrà”, ha aggiunto. La Roma ha dimostrato di far affidamento su di lui, visto il suo ruolo cruciale nel ritorno della squadra in Champions League dopo un’assenza che durava dal 2018.

Le Squadre Interessate e il Potenziale di Koné

Il talento di Koné ha attirato l’interesse di club di alto profilo, tra cui l’Inter, che ha cercato di firmarlo già nella scorsa stagione. Un recente report del quotidiano francese L’Equipe ha anche accostato il suo nome all’Arsenal, creando un clima di attesa attorno alla sua figura.

“Il mio obiettivo è essere sempre pronto per il tecnico e la squadra. È vero che ho giocato molto nelle qualificazioni, ma oggi abbiamo una rosa ricca di grandi giocatori,” ha continuato il centrocampista. Questo spirito di squadra e la voglia di contribuire sono particolarmente evidenti, considerando le sfide in arrivo con diversi incontri previsti.

“Ci saranno molte partite, e naturalmente spero di giocare il più possibile, ma la priorità è essere utile,” ha affermato Koné, dimostrando la sua mentalità pragmatica anche in un contesto competitivo come il mondiale. Con un gruppo di talento a disposizione, il giocatore sa che ogni ruolo è fondamentale per il successo della squadra.

Affrontare le Sfide della Stagione

Koné è stato un titolare regolare sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma ha affrontato alcune problematiche di forma fisica nella stagione 2026-27. Durante questo periodo, ha dovuto affrontare preoccupazioni riguardanti la sua partecipazione al Mondiale a causa di due problemi muscolari. “Sì, ho avuto due problemi agli hamstring che hanno rallentato la fine della mia stagione con la Roma, e quando si avvicina un torneo come il Mondiale, è normale preoccuparsi,” ha ammesso.

Nonostante queste difficoltà, Koné è rimasto fiducioso nel suo percorso di recupero. “Tuttavia, ho mantenuto fede in me stesso e nel lavoro che stavo facendo. Mi sono detto che se avessi fatto tutto in modo corretto, sarei tornato in tempo. Fortunatamente, alla fine è andato tutto per il meglio,” ha concluso. Questo spirito combattivo è esemplare per gli sportivi, soprattutto in situazioni di alta pressione come quelle del Mondiale.

Nell’ambito della preparazione, Koné ha anche risposto a domande riguardanti la superstar francese Kylian Mbappé, e se il calciatore del Real Madrid potrebbe sentirsi sotto pressione in questo torneo. “Non credo. È un campione che ha sempre brillato nei momenti decisivi, sia per la nazionale che nei club,” ha affermato.

“Sappiamo che sarà pronto. È una competizione che ama e vuole vincere. Abbiamo piena fiducia in lui. È il nostro capitano, e siamo convinti che farà grandi cose. Non ho dubbi.”

Grazie alla sua dedizione e alla sua capacità di affrontare le difficoltà, Manu Koné si sta affermando come una figura chiave non solo nella Roma, ma anche nella Nazionale francese, pronto a dimostrare il suo valore sul palcoscenico mondiale.

Fonti: Gazzetta dello Sport, L’Equipe

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