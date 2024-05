Fiorentina-Napoli 2-2: Fotografia di una Stagione Fallimentare

Il pareggio 2-2 del Napoli a Firenze racconta una stagione deludente per i campioni d’Italia. Un pari che non serve a nulla.

Il 2-2 tra Fiorentina e Napoli al Franchi è la fotografia perfetta della stagione disastrosa degli azzurri campioni d’Italia. Le magie su punizione di Biraghi e Kvara hanno acceso una partita che alimenta delusioni per il Napoli, condannato a restare fuori dall’Europa, e tiene in corsa la Viola per la Conference League.

Fiorentina-Napoli 2-: Un Copione Ricorrente

La partita rispecchia il film già visto troppe volte: il Napoli parte bene e va in vantaggio con Rrahmani, ma nei minuti finali del primo tempo subisce il micidiale uno-due della Fiorentina con Biraghi e Nzola. Una fragilità che si è ripetuta spesso, a testimonianza dei problemi profondi di questa squadra.

Le Magie di Kvara Non Bastano

Il pareggio arrivato grazie all’ennesima prodezza di Kvara fa ancora più male. Se ci fossero state più giocate del genere, forse la situazione in classifica non sarebbe così mortificante per una squadra campione d’Italia che non riesce nemmeno a qualificarsi per la Conference League.

Fiorentina in Finale, Napoli ai Preliminari

Mentre la Fiorentina di Italiano, accostato alla panchina del Napoli, si appresta a giocare la seconda finale europea consecutiva (impresa non da poco), gli azzurri dovranno addirittura affrontare i preliminari di Coppa Italia, scenario sconosciuto a gennaio quando arrivavano agli ottavi “in pantofole”.

Un Karma Implacabile

È il karma dei partenopei, inesorabile per aver sprecato il patrimonio tricolore con un lavoro estivo superficiale e dissennato. Una situazione che rispecchia le fragilità profonde che questa squadra si è trascinata dietro per tutta la stagione.

In sintesi, il pareggio di Firenze certifica una stagione fallimentare per il Napoli campione d’Italia, mentre la Fiorentina continua a sognare in Conference League, meritandosi l’eventuale trionfo grazie al lavoro di Italiano. Un risultato che sancisce il drastico cambio di rotta dopo lo scudetto.