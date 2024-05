Pioli Gela il Napoli: “Non Parlerò con Altri Club Finché Sono al Milan”

Pioli gela le voci sul possibile approdo al Napoli: “Non parlerò con altri club finché sono sotto contratto col Milan. Ora sono concentrato sulle ultime partite.”

Alla vigilia del match contro il Genoa, Stefano Pioli ha risposto con fermezza alle domande sul suo possibile futuro lontano dal Milan. Il tecnico rossonero ha ribadito la totale concentrazione sul lavoro da completare in questa stagione: “Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità.”

Nessuna Trattativa Prima del Termine del Contratto

Pioli ha poi affrontato direttamente le voci di un possibile approdo al Napoli nella prossima stagione: “Non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan.”

Il Futuro si Deciderà a Fine Stagione

L’ex allenatore di Lazio e Inter ha rimandato ogni discorso sul suo futuro al termine del campionato in corso: “A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare. Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po’ per parlare del futuro: il lavoro non è finito.”

Piena Concentrazione sul Finale di Stagione

Pioli ha ribadito con forza la volontà di non lasciarsi distrarre dalle voci di mercato in questa fase cruciale della stagione: “Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci.”

Un Segnale Chiaro al Napoli

Le parole di Pioli sembrano rappresentare un chiaro segnale di rispetto verso il contratto in essere con il Milan, gelando per il momento le voci di un possibile approdo al Napoli. Il tecnico emiliano vuole completare al meglio il suo lavoro con i rossoneri prima di valutare il futuro.