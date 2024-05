Napoli, De Laurentiis affida la prima missione a Manna: Il retroscena

Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per programmare le operazioni future del club azzurro su indicazione di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: si tratta di Giovanni Manna, attuale membro dello staff di Cristiano Giuntoli alla Juventus. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa sui ritiri estivi del club azzurro, tenutasi a Palazzo Petrucci.

Manna, che si libererà dai bianconeri al termine della stagione, avrà subito una mansione cruciale da svolgere nella sua nuova avventura napoletana. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il neo-direttore sportivo è già al lavoro per programmare le future operazioni del Napoli.

De Laurentiis prima missione per Manna

La scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare a Giovanni Manna il ruolo di direttore sportivo del Napoli dimostra la fiducia riposta dal presidente nel giovane dirigente. Manna, che ha maturato esperienza alla Juventus lavorando al fianco di Fabio Paratici, dovrà ora mettere a frutto le sue competenze per pianificare il futuro del club partenopeo.

La prima missione affidata a Manna sarà quella di programmare le operazioni di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Il nuovo direttore sportivo dovrà lavorare in sinergia con la proprietà e con il futuro allenatore per individuare i profili giusti per rinforzare la rosa azzurra e renderla competitiva su tutti i fronti.

La scelta del nuovo allenatore resta prioritaria

Nonostante l’arrivo di Giovanni Manna, l’attenzione principale del Napoli resta rivolta alla nomina del nuovo allenatore. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, artefice dello storico Scudetto, il club partenopeo è alla ricerca del profilo ideale per rilanciarsi dopo il fallimento di questa stagione e puntare a traguardi ambiziosi.

Nelle ultime settimane, diversi nomi sono stati accostati alla panchina del Napoli. Sarà compito di Aurelio De Laurentiis, in collaborazione con il nuovo direttore sportivo Manna, individuare il tecnico giusto per guidare la squadra azzurra verso nuove sfide.

Il Napoli si prepara dunque a un’estate di cambiamenti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative dei tifosi. Giovanni Manna, con la sua esperienza e le sue competenze, avrà un ruolo chiave nel programmare il futuro del club partenopeo e nel contribuire al raggiungimento degli ambiziosi traguardi prefissati dalla proprietà.