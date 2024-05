Allegri, suggestione Napoli: Da Milano arriva una notizia

Massimiliano Allegri potrebbe presto trovare una nuova panchina in Serie A. Dopo l’esonero dalla Juventus, il Napoli sembra una possibile destinazione.

Dopo l’esonero dalla Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riportato dalla redazione milanese di goal.com, il Napoli sarebbe una delle opzioni più credibili per il tecnico toscano. Ecco cosa scrive il portale:



““Se il futuro di Massimiliano Allegri dovesse continuare a svilupparsi sul palcoscenico della Serie A, ecco che il Napoli potrebbe diventare un’opzione assai credibile. Gli azzurri, reduci da una stagione disastrosa, nel corso della quale si sono avvicendati in panchina Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, vogliono puntare fortemente su un allenatore di caratura internazionale“.

Il portaleinternazionale di calcio ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Se il pallino di Aurelio De Laurentiis rimane Antonio Conte, le difficoltà nella trattativa per arrivare al tecnico salentino, tengono inevitabilmente aperti altri scenari. Il nome di Allegri, dunque, è tutt’altro che da depennare dalla lista dei potenziali candidati alla panchina del Napoli.

E attenzione anche al recente innesto in dirigenza di Giovanni Manna, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo dei campani. Chissà che non possa essere proprio l’ex dirigente della Juventus a fungere da elemento chiave per portare Allegri in azzurro”.