Napoli, Calzona si difende dalle critiche: “Dicono che non alleno, è sciacallaggio!”

Napoli, Calzona risponde alle critiche: “Dicono che non alleno, è sciacallaggio! Gli allenamenti sono filmati e catalogati.”

NAPOLI – Nella penultima giornata di campionato, il Napoli non è andato oltre il 2-2 in trasferta contro la Fiorentina. Dopo la partita, il tecnico degli azzurri, Francesco Calzona, ha parlato in conferenza stampa, affrontando diverse tematiche, dalle critiche sulla sua gestione alle prospettive future della squadra.

La Partita

“È chiaro che devi vincere le partite, ma giocavamo a Firenze contro una squadra forte. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se abbiamo sbagliato il quarto d’ora finale del primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo rialzati e abbiamo concesso poche occasioni alla Fiorentina, ma ne hanno segnati due. Continuiamo a subire troppi gol nonostante concediamo poco agli avversari. Dobbiamo accontentarci della prestazione perché siamo stati una vera squadra e questo mi fa piacere.”

Contratto e De Laurentiis

Calzona ha chiarito la sua posizione riguardo al contratto: “Ho un accordo con la Federazione slovacca che mi ha permesso di venire a Napoli. Il mio contratto con il Napoli scade il 26 maggio. Quello che dice e fa il presidente De Laurentiis sono affari suoi.”

Percorso e Ripartenza

“Sono stato chiamato per migliorare la situazione, ma non ci sono riuscito e mi prendo le responsabilità. Ho trovato una squadra nona in classifica e siamo ancora noni. La stagione del Napoli è iniziata sette mesi e mezzo prima del mio arrivo, e dopo una settimana di ritiro c’erano già polemiche. Mi dicono che non alleno la squadra, ma la verità è che seguo il Napoli da tifoso e sono consapevole dei problemi. Non sono riuscito a risolverli nella mia gestione.”

Trequartista e Lindstrom

“Lindstrom non è mai stato un trequartista. È un giocatore che ha bisogno di spazio. Il Napoli gioca prevalentemente negli ultimi 40 metri del campo avversario. Ho dato continuità all’organico esistente e il tempo per creare un’alternativa tattica non c’è stato. Abbiamo cambiato modulo sei volte nella mia gestione, ma non ha funzionato.”

Calzona non Allena?

“Sono rimasti in pochi ad apprezzare il mio lavoro. Ora dicono che non alleno nemmeno la squadra. Queste voci non sono vere. Gli allenamenti sono filmati e catalogati. Se qualcuno vuole verificare, può farlo.”

Ripartire dall’Orgoglio

“Prima della tattica e della tecnica, ci devono essere l’orgoglio, lo spirito di squadra e le motivazioni forti. Lo dico ai ragazzi tutti i giorni: senza spirito di squadra, la tattica non serve a niente. Oggi abbiamo fatto gol su schema, cosa che ci riesce raramente. Dobbiamo ripartire da queste caratteristiche.”