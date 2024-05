Napoli, De Laurentiis pronto ad annunciare il nuovo allenatore: Spunta la data

Aurelio De Laurentiis potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore del Napoli in una conferenza stampa fissata per il 31 maggio.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il mistero sul nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere svelato a breve. Secondo quanto riportato da Radio Marte, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe annunciare ufficialmente il nome del successore di Francesco Calzona in una conferenza stampa fissata per il 31 maggio.

L’inviato dell’emittente campana a Castel Volturno, Pasquale Tina, ha fornito alcuni dettagli sulla situazione: “Il Napoli aspetterà di capire il futuro di Gasperini, se deciderà o meno di lasciare l’Atalanta. Subito dopo la Finale di Europa League a Dublino, ci sarà un confronto con la società bergamasca per decidere se restare o andare via.”

Secondo queste indiscrezioni, il Napoli avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione e riportarla ai fasti dello scudetto appena vinto. L’allenatore dell’Atalanta, però, dovrà prima risolvere la sua posizione con il club bergamasco, che affronterà il West Ham nella finale di Europa League il 31 maggio.

“Entro fine mese, il Napoli avrà scelto il suo allenatore, perché si dovrà lavorare tanto sul mercato e vorrà farlo con il prossimo mister, per evitare gli errori commessi nella scorsa estate,” ha aggiunto Tina, facendo riferimento alle difficoltà riscontrate nella campagna acquisti dello scorso anno.

De Laurentiis sembra intenzionato a non perdere altro tempo e a presentare il nuovo tecnico il 31 maggio, in modo da poter lavorare immediatamente sul mercato estivo con la guida tecnica già definita. La scelta di Gasperini, se confermata, rappresenterebbe un segnale forte da parte del patron azzurro, che punterebbe su un allenatore esperto e di grande carisma per provare a difendere il tricolore conquistato quest’anno.

Nei prossimi giorni, quindi, si attendono novità decisive sulla panchina del Napoli, con il nome del nuovo allenatore che potrebbe essere svelato a breve. I tifosi partenopei sperano che la scelta cada su un profilo in grado di dare continuità al ciclo vincente appena iniziato.