Galeone non ha dubbi: “Gasperini è l’allenatore perfetto per il Napoli, meglio di Conte”

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ritiene che Gian Piero Gasperini sia la scelta migliore per la panchina azzurra rispetto ad Antonio Conte.

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli e del Pescara, ha espresso la sua preferenza per Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico degli azzurri. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, Galeone ha spiegato perché ritiene che Gasperini sia una scelta migliore rispetto ad Antonio Conte per la panchina partenopea.

“Me lo auguro per il bene del Napoli”, ha dichiarato Galeone riguardo alla possibilità di vedere Gasperini sulla panchina azzurra. “Conte? No, perché con quei giocatori non sembra una squadra adatta ad Antonio. Gian Piero è bravissimo, è stato il mio capitano e pochi calciatori sanno leggere le partite e creare una squadra come lui”.

Gasperini, un allenatore formidabile

Galeone ha tessuto le lodi di Gasperini, definendolo un “allenatore formidabile” nonostante il suo carattere particolare. “Tatticamente è bravissimo”, ha sottolineato l’ex allenatore, portando come esempio il miglioramento di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta che sotto la guida di Gasperini è diventato un giocatore di alto livello.

Durante l’intervista, Galeone ha anche commentato la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, vinta dai bianconeri. Secondo l’ex tecnico, l’Atalanta non ha giocato male, ma la Juventus ha fatto una grande partita difensiva, rendendo difficile per la squadra di Gasperini raddrizzare la sfida dopo essere passata in svantaggio.

Il futuro di Allegri

Galeone ha anche parlato del futuro di Massimiliano Allegri, altro suo ex allievo e attuale allenatore della Juventus. “La possibilità di vedere Allegri fuori dall’Italia c’è, tra Inghilterra e Germania, ma ora è ancora presto”, ha dichiarato. “Ha raggiunto gli obiettivi che gli avevano chiesto di raggiungere, qualificazione in Champions League e Coppa Italia”.

Le parole di Giovanni Galeone alimentano il dibattito sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli, con Gian Piero Gasperini che sembra essere il candidato preferito dall’ex tecnico azzurro. Resta da vedere se il presidente Aurelio De Laurentiis seguirà il consiglio di Galeone o se opterà per un altro profilo per guidare il Napoli nella prossima stagione.