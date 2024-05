Nuovo allenatore Napoli, settimana decisiva: Gasperini in pole ma occhio a Conte

Il Napoli è vicino alla scelta del nuovo allenatore: Gasperini e Conte i nomi caldi. Settimana chiave per la decisione di De Laurentiis.

Il Napoli si prepara ad affrontare una settimana decisiva per il futuro della panchina azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, dopo l’addio di Luciano Spalletti, artefice dello storico Scudetto, Napoli ha vissuto una delle stagioni più brutte della sua storia.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il favorito per la panchina del Napoli sarebbe Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta. De Laurentiis starebbe aspettando la finale di Europa League tra la Dea e il Bayer Leverkusen, in programma il 31 maggio, per lanciare l’assalto decisivo nei confronti del Gasp.

Gasperini apre al Napoli, ma occhio a Conte

Gasperini ha aperto in maniera forte verso gli azzurri, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club di Percassi. La sua esperienza e la sua filosofia di gioco potrebbero essere l’ideale per dare continuità al progetto napoletano, mantenendo alta la competitività della squadra.

Tuttavia, secondo il quotidiano sportivo, la partita per la panchina del Napoli non è ancora chiusa. In caso di ostacoli a sorpresa per Gasperini, il presidente De Laurentiis potrebbe virare su Antonio Conte, altro nome di spicco accostato agli azzurri nelle ultime settimane. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter rappresenterebbe una scelta di grande spessore e personalità, in grado di portare mentalità vincente e carisma all’interno dello spogliatoio.

Indipendentemente dalla scelta finale, il nuovo tecnico del Napoli sarà una figura di primo piano nel panorama calcistico italiano ed europeo. De Laurentiis è determinato a trovare il profilo giusto per voltare pagina dopo l’era Spalletti e ripartire con ambizione, puntando a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a ben figurare in Champions League.

I tifosi azzurri attendono con ansia di conoscere il nome del nuovo allenatore, consapevoli che la scelta del presidente sarà fondamentale per il futuro del club.