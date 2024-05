Gasperini indeciso, il Napoli aspetta la risposta: la verità su Conte

Gian Piero Gasperini è tentato dall’offerta del Napoli, ma non ha ancora deciso se lasciare l’Atalanta. Il club partenopeo attende una risposta entro 5 giorni.

Gian Piero Gasperini è attratto dall’ipotesi di guidare il Napoli nella prossima stagione, ma non avrebbe ancora deciso se lasciare l’Atalanta al termine dell’anno. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico di Grugliasco avrebbe cinque giorni di tempo per comunicare la sua scelta ai due club.

Come riportato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, “Aurelio De Laurentiis sta aspettando la decisione di Gian Piero Gasperini. Tra quattro-cinque giorni il mister dovrà comunicare all’Atalanta e al Napoli quali saranno le sue intenzioni per la prossima stagione.”

Gasperini è attualmente concentrato sugli impegni con l’Atalanta, che mercoledì affronterà la finale di Europa League e oggi ha un match point importante per la qualificazione in Champions League. Tuttavia, l’opportunità di guidare una big come il Napoli lo stuzzica non poco.

“Gasperini è ancora in dubbio, non ha ancora deciso cosa fare,” rivela Tina. “È attratto dalla possibilità di chiudere la carriera in una grande squadra per provare a fare bene in una ‘big’, cosa che non gli è riuscita all’Inter, dove ha fallito. Dall’altra parte, sa di avere un contratto con l’Atalanta, con Percassi che vuole rinnovare.”

Intanto, sembra tramontare definitivamente la pista che porta ad Antonio Conte. Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbe intesa economica tra l’ex CT della Nazionale e il Napoli. “Mi dicono che entro fine mese il Napoli avrà il nuovo allenatore, perché il presidente De Laurentiis sa bene che c’è da lavorare molto sul mercato e vuole farlo con il prossimo coach,” conclude Tina.

Il futuro della panchina partenopea sembra essere tutto nelle mani di Gasperini, con De Laurentiis e Percassi in attesa di una risposta definitiva entro i prossimi cinque giorni.