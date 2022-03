De Maggio: “Vi svelo la formazione del Napoli. Prendo un impegno pubblico”

La sfida scudetto Napoli-Milan sta infiammando la vigilia della 28a giornata di Serie A. Gli azzurri di Spalletti giocheranno contro gli uomini di Pioli per mantenere la vetta della classifica. Una sfida emozionante che potrebbe proiettare ancora di più il Napoli verso lo scudetto. Spalletti può esultare perché ha recuperato anche Lozano ed Anguissa, anche se non partiranno titolari, ma potranno rientrare tra i convocati.

Ad anticipare alcune scelte di formazione di Spalletti per Napoli-Milan, ci pensa Valter De Maggio che dice: “A quanto ne so giocherà di nuovo Zielinski dal primo minuto, con Insigne Politano. A centrocampo rientra Lobotka titolare che si posizionerà al fianco di Fabian Ruiz“.

Poi De Maggio aggiunge: “Prendo un impegno pubblico ufficiale, mi sbilancerò sulle possibilità di vincere lo scudetto del Napoli a Pasqua, ovvero dopo la partita con la Roma che si giocherà allo stadio Maradona“. Al momento gli azzurri sono in piena corsa per il titolo, ma hanno un calendario che può riservare sorprese. Inoltre bisogna sempre considerare che l’Inter ha una partita da recuperare, quella con il Bologna, anche se la data non è stata ancora decisa.