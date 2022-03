Repubblica: De Laurentiis al bivio tra americani e Bari. Ultimatum della Figc per la cessione

Multiproprietà club di serie A De Laurentiis al bivio tra Elysian Park e Bari. Ultimatum della Figc: cessione entro il 2024.

Continuano i contatti tra Napoli di Aurelio De Laurentiis e l’americana Elysian Park. La notizia della collaborazione è stata lanciata da Repubblica che parla di un interesse concreto da entrambe le parti. Sarebbe sicuramente una svolta dal punto di vista dello sviluppo della società azzurra, con una crescita esponenziale a livello internazionale. Inoltre sempre Repubblica aveva parlato di una possibile cessione del club da parte di Aurelio De Laurentiis, che sembra essere sempre più possibile.

L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica rivela nuovi dettagli sul futuro del club azzurro:

“Per De Laurentiis la conquista dello scudetto non avrebbe alcuna conseguenza pratica sul futuro del Napoli fuori dal campo e nessun impatto sui conti da mettere in sicurezza. Di contro, la sua presenza allo stadio San Nicola durante il week-end era stata notata in occasione della gara vinta dal Bari contro il Francavilla. «Papà era al mio fianco e s’è emozionato molto per il gol decisivo», ha raccontato Luigi De Laurentiis, il primogenito del produttore cinematografico e patron del club pugliese.

Non è un mistero che il pallone sia diventato il “core business” della famiglia, costretta però a fare i conti con l’ultimatum-capestro (e dalla tempistica molto iniqua) della Federcalcio di Gravina, che ha vietato, a partire dal 2024, le multiproprietà nel calcio.

Ai De Laurentiis restano solo due anni per fare una scelta tra Napoli e Bari, col rischio di dover cedere con l’acqua alla gola (come è successo a Lotito con la Salernitana) il club pugliese, nel quale hanno investito decine di milioni nelle ultime stagioni.

I De Laurentiis possono evitare la beffa in un solo modo: mettendo almeno formalmente sul mercato entro il 2024 oltre al Bari anche il Napoli. A quel punto saranno infatti loro a dettare le regole nelle trattative, potendo scegliere in base alle offerte quale dei due club vendere (e non svendere).

Si spiegano così i contatti con l’Elysian Park e altri potenziali partner americani, pronti ad allargare gli orizzonti della società azzurra con investimenti, management, consulenze, progetti. Adl da parte sua dovrà invece blindare i conti: tornando in Champions e tagliando i costi. È questa l’altra partita che si sta giocando a fari spenti, parallela al sogno scudetto”.