REPUBBLICA – Napoli, De Laurentiis collabora con Elysian Park di Los Angeles: c’è anche Magic Johnson

Il giorno dopo la sconfitta del Napoli con il Milan, arriva una importante informazione dal punto di vista societario. Secondo quanto scrive Repubblica il Napoli di De Laurentiis ha contatti con la Elysian Park di Los Angeles, con Magic Johnson ex superstar dell’Nba che fa parte della squadra. Una notizia che può aprire un altro scenario per gli azzurri dal punto di vista societario, perché significherebbe proiettarsi in un mondo totalmente diverso da quello attuale. De Laurentiis ha già in essere una sponsorizzazione con Amazon e si è aperto negli ultimi anni al mercato degli USA.

Elysian Park-De Laurentiis: le novità societarie

Ecco quanto scrive Repubblica sulla collaborazione che sta prendendo in considerazione De Laurentiis: “Novità societarie in vista sull’altro fronte: contatti per una partnership tra Aurelio De Laurentiis e la Elysian Park, sedi a Los Angeles, New York e Londra, società di investimento privata che collabora con imprenditori che operano nello sport, tecnologia e intrattenimento. Nel team c’è Magic Johnson, l’ex fuoriclasse della Nba. Agli azzurri continua a mancare proprio il Dna vincente, come si è visto di nuovo a Fuorigrotta“.

Il motto di Elysian Park è: “Se stai costruendo qualcosa di avvincente e pensi che potremo renderlo più potente insieme, contattaci” che ben fa capire quale sia la filosofia della società statunitense.

Negli ultimi giorni sempre Repubblica ha parlato anche di una cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. In fila ci sarebbero banche ed investitori esteri. Inoltre non ha mai perso di vigore la possibilità che sia Jeff Bezos a comprare il Napoli. La notizia non è stata mai ufficialmente smentita, nonostante se ne sia parlato tantissimo, e sene continua a parlare anche dopo mesi.

La sensazione è che a livello societario cambierà qualcosa nel Napoli, anche perché De Laurentiis deve risolvere anche la questione multiproprietà.