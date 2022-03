Napoli-Milan, Marelli esalta Orsato: “Che prestazione, c’è solo un errore”

Napoli-Milan è stata caratterizzata dagli errori arbitrali dell’arbitro Orsato e dal Var Valeri che negano un rigore ad Osimhen per fallo di Tomori. Un errore enorme quello dell’arbitro di Schio che non vede il contatto netto di Tomori su Osimhen. Stessa ancora anche il Var che non richiama l’arbitro, nonostante il protocollo sia abbastanza chiaro.

Eppure secondo Luca Marelli alla moviola di Dazn la direzione di gara di Orsato in Napoli-Milan è stata “strepitosa. Ha utilizzato un metro di arbitraggio europeo che in Italia facciamo ancora fatica ad assimilare“. Lo stesso Marelli in diretta aveva definito il contatto Koulibaly-Bennacer “dubbio”. Mentre sul contatto tra Tomori e Osimhen non ha alcun dubbio e dice: “Sono contatti che in Europa non vengono neanche presi in considerazione“. Secondo Marelli, Orsato ha fatto un solo errore: “L’ammonizione di Giroud non c’era. L’attaccante del Milan guarda solo il pallone, così come Ospina. È solo uno scontro di gioco“.

Per l’ex arbitro Marelli la conduzione di gara di Orsato è stata ad alti livelli. Non si riesce a capire come mai Marelli a Dazn sia sempre nettamente a favore degli episodi contro il Napoli, ed in disaccordo in quelli a favore degli azzurri. Una sensazione che hanno anche molti tifosi mentre guardano la partita.