De Laurentiis collabora con Elysian Park: cosa fa la società USA

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis può collaborare con Elysian Park, una società con sede a Los Angeles che opera nel settore dello sport e dell’intrattenimento. La notizia della collaborazione è stata lanciata da Repubblica che parla di un interesse concreto da entrambe le parti. Sarebbe sicuramente una svolta dal punto di vista dello sviluppo della società azzurra, con una crescita esponenziale a livello internazionale. Inoltre sempre Repubblica aveva parlato di una possibile cessione del club da parte di Aurelio De Laurentiis, che sembra essere sempre più possibile.

Di cosa si occupa Elysian Park

La società statunitense con sede a Los Angeles, ma attiva anche in altre grandi città come New York fa sapere che è impegnata nel settore dello sport e dell’intrattenimento. Attraverso il sito ufficiale di Elysian Park viene specificato che collabora con grandi imprenditori, che hanno voglia di incrociare sport, tecnologia e intrattenimento. Quello di rivoluzionare il modo di fruire il calcio è sempre stato un obiettivo di De Laurentiis, da sempre molto vicino allo stile americano come modo di interpretare lo sport e la sua fruizione.

Ma in quali settori opera e interviene Elysian Park? Attraverso la piattaforma ufficiale della società si può sapere che opera in molti settori legati allo sport. Si parte con il miglioramento delle prestazioni sportive con nuovi materiali per l’abbigliamento ed i big data, anche scientifici. Ma Elysian Park opera anche nel miglioramento e ammodernamento delle sedi e della distribuzione dei biglietti e fidelizzazione.

Inoltre lo sport viene inteso anche con nuovi sistemi di fruizione con l’utilizzo di media e new media, con una interazione massima durante l’evento per dare nuove esperienze ai fan. Le aree di competenza di Elysian Park sono anche quelle dei nuovi sport come l’MMA, la Formula E e le gare dei droni, oltre che gli X Games.