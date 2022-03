Rigore su Osimhen, il commento di Marelli: “Decisione giusta di Orsato”

Il Napoli ha chiesto un calcio di rigore per un fallo in area di rigore su Osimhen, Tomori non prende mai il pallone. Orsato lascia correre.

#NapoliMilan, nel primo tempo chiesto il rigore anche dalla squadra di #Spalletti (📸 DAZN): #Tomori interviene su #Osimhen con la gamba destra, c'è un tocco sul piede del nigeriano ma anche qui l'entità sembra troppo debole per il metro usato da #Orsato. 👉 Scontenti tutti. pic.twitter.com/2TNy22KORc — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) March 6, 2022

Il fallo su Osimhen è stato analizzato alla moviola da Luca Marelli di Dazn: “Anche in questo caso si tratta di un contatto al limite perché il difensore del Milan non prende mai il pallone. Orsato ha deciso di utilizzare lo stesso metro di giudizio utilizzato per il presunto fallo di Koulibaly su Bennacer. Giusto non fischiare in questo caso. Il Var non può intervenire”.

Osimhen era lanciato a rete e viene completamente sbilanciato, con il difensore che lo intralcia. Eppure Orsato decide di non fischiare il calcio di rigore per il Napoli.