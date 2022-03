Rigore Milan, fallo Koulibaly. Marelli: “Dubbio, vi spiego”

Il Milan chiede un rigore nel match contro il Napoli, per un presunto fallo di Koulibaly su Bennacer, tutto regolare per l’arbitro Orsato.

I rossoneri hanno protestato moltissimo per il fallo di Koulibaly su Bennacer, tanto che Pioli è stato anche ammonito perché continuava a dire: “È rigore”. Molte proteste anche di Giroud e dello stesso Bennacer. L’azione è molto chiara perché Koulibaly si ferma ed il calciatore del Milan impatta su di lui. Marelli alla moviola di Dazn commenta il fallo di Koulibaly in Napoli-Milan e dice: “Episodio molto dubbio, veramente al limite. Orsato ha deciso ed il Var non poteva intervenire perché è stato l’arbitro a giudicare ma i dubbi rimangono“.