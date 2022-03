Juve-Spezia: Cuadrado chiede un fallo, Thiago Motta lo “ributta” in campo

Cuadrado chiede un fallo durante Juve-Spezia. Thiago Motta lo solleva di peso e lo “ributta” in campo.

La Juve soffre più del previsto ma piega di misura un ottimo Spezia grazie a uno spunto di Morata nel primo tempo. Per Allegri è una vittoria importante in chiave Champions con Roma e Atalanta che tornano a sei punti di distanza. Deludente Vlahovic (neanche un tiro per il serbo oggi), decisivo Szczesny, protagonista della parata salva-risultato a dieci minuti dalla fine.

Durante la gara è andato in scena un curioso siparietto tra Cuadrato e Thiago Motta, allenatore dello Spezia. Il colombiano cade a terra dopo un contatto e finisce fuori dal terreno di gioco davanti alla panchina, invocando un fallo inesistente. Thiago Motta lo “ributta” in campo.

Cuadrato non smentisce la fama di re delle simulazioni. Questa volta però gli è andata male.