Napoli-Milan: L’entusiasmo dei tifosi azzurri all’arrivo del pullman del Napoli – Video

Napoli-Milan, tutto l’ entusiasmo dei tifosi del Napoli all’arrivo del pullman della squadra di Spalletti.

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match della 28esima giornata di Serie A 2021-22: il Napoli di Luciano Spalletti riceve la visita del Milan di Stefano Pioli in una sfida che mette in palio punti pesantissimi in ottica scudetto.

Si affrontano le prime due della classe appaiate in classifica a quota 57 punti. L’esito di questo match darà quindi importanti indicazioni in vista della corsa al titolo: siamo solo a febbraio, ma è evidente che vincere una sfida del genere rappresenterebbe una fondamentale iniezione di fiducia per entrambi gli ambienti.

I tifosi del Napoli ci credono e hanno accolto l’arrivo del pullman della squadra azzurra con grande entusiasmo: cori e applausi per caricare gli azzurri: