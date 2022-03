Il piano di Pioli: batte Spalletti e continua il sogno

Napoli-Milan è anche la sfida tra Pioli e Spalletti. Il tecnico dei rossoneri non ha mai battuto in carriera il collega che allena gli azzurri. Quindi sarà una sfida nella sfida, come quella tra Leao e Insigne, ma anche tra Osimhen e Giroud. Una girandola di emozioni che saranno amplificate dal pubblico dello stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto scrive Corriere della Sera: “Napoli-Milan è anche l’occasione per l’allenatore rossonero di battere il collega per la prima volta e puntare a un titolo che neanche lui ha vinto. L’antipasto della sfida è un piatto già caldo. Lo scenario, suggestivo, infatti è lo stadio dedicato alla memoria del Pibe, teatro, ai tempi in cui si chiamava San Paolo, dei duelli tra Diego e Van Basten, che nel segno della tradizione si presenterà gremito e anche organizzato con festa di sciarpe e cori. Sogna Napoli, Spalletti coglie l’attimo. Classifica corta, campionato

asimmetrico. Napoli e Milan hanno tanti aspetti in comune sotto il profilo tattico, non soltanto il sistema di gioco ma anche come caratteristiche dei singoli. Squadre che non amano andare in ampiezza creano piuttosto densità nella zona centrale del campo. Osimhen al centro del villaggio azzurro, Fabian Ruiz, Lobotka e Anguissa si

contendono due maglie in mediana. È anche qui che si gioca la partita a scacchi“.