Video esplosivo: Insigne, Hamsik, Cavani e Callejon segnano al Milan, la SSCN carica l’ambiente

Napoli-Milan cresce l’attesa per la sfida scudetto di questa sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. A caricare l’ambiente ci ha pensato Spalletti che in conferenza stampa ha detto parole importanti: “Dobbiamo decidere se vogliamo restare immortali“. Ma anche il pubblico è pronto a fare la sua parte: 41mila spettatori, con gli Ultras della Curva B pronti a dare spettacolo, come annunciato in un messaggio lanciato nella giornata di ieri.

Ma Napoli-Milan si gioca anche sui social. La SSCN, che ha fatto il bellissimo gesto di mettere all’asta la Maradona Game Special Edition, in giornata ha lanciato un video in cui si mettono in evidenza quattro gol Napoli contro il Milan: tutti gol bellissimi, dal tiro incrociato di sinistro di Insigne, passando per il destro chirurgico di Hamsik, l’incursione di Callejon ed il destro potente ad a giro di Cavani.