Napoli-Milan, il messaggio da brividi della Curva B: “Tutti con la sciarpa”

Napoli-Milan cresce l’attesa, crescono le emozioni e l’ansia, sale la voglia di mettersi al fianco dei propri beniamini. Si, perché la squadra di Spalletti ha dimostrato di avere gli attributi, riuscendo più volte a superare i momenti difficili. Un concetto espresso anche dagli Ultras della Curva B che per Napoli-Milan hanno lanciato un messaggio chiaro, in cui invitano tutti a stare vicino alla squadra.

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà gremito per la capienza consentita, con i biglietti che sono andati polverizzati dopo la vittoria del Napoli con la Lazio. Gli azzurri sono primi in classifica e si giocano lo scudetto con le due milanesi, un motivo più che valido per far sentire la propria voce e sostenere il Napoli fino alla fine.

Napoli-Milan: cosa ha scritto la Curva B

“È giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo, niente di più di Napoli-Milan può riportare nel nostro animo quelle antiche suggestioni, quelle che hanno fatto si che generazioni di figli di Partenope si legasse indissolubilmente a quei due colori, sosteniamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di Magica epopea“.

Scrivono gil esponenti della Curva B in vista di Napoli-Milan ed aggiungono: “Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio perle vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consunte bandiere. Domenica sera è il tempo del ritorno all’antico, del ritorno alle origini, è il tempo delle sciarpe tese, del in alto i cori e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d’azzurro e sii bella più che mai. Tutti con la sciarpa“.

L’appello di Maradona dell’88

Il messaggio lanciato dalla Curva B, fa venire in mente un altro appello; quello fatto da Diego Armando Maradona il 1 maggio del 1988, anno del primo scudetto del Napoli: “Voglio un tifo incredibile domenica, non voglio nessuna bandiera del Milan, non voglio vederne neanche una, perché quando noi andiamo fuori Napoli non siamo nessuno e ci mancano di rispetto tutti quanti, e noi dobbiamo fare lo stesso con loro“.