Tapiro d’oro a Balotelli, la risposta a Staffelli su Vieira fa il giro del web

SuperMario riceve il sesto Tapiro della sua carriera dopo l’arrivo del tecnico francese sulla panchina del Genoa. Le sue parole sorprendono tutti.

Mario Balotelli aggiunge un nuovo Tapiro d’Oro alla sua collezione. L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto l’attaccante del Genoa per consegnargli il celebre premio dopo l’arrivo in panchina di Patrick Vieira, con cui aveva avuto delle divergenze ai tempi del Nizza.

La risposta di SuperMario ha però sorpreso tutti: “Non è vero che non andavamo d’accordo, la verità è che volevo solo trasferirmi al Marsiglia. Il Tapiro dovreste proprio darlo a lui!”. Una battuta che in poche ore è diventata virale sui social, con migliaia di condivisioni e commenti degli utenti che hanno apprezzato l’ironia e la sincerità del calciatore.

Ripensando ai tempi in cui erano compagni di squadra all’Inter e al Manchester City, Balotelli ha poi aggiunto con un sorriso: “Era un tipo tranquillo, anche se rompeva un po’ le scatole”. Per Vieira, che ha già allenato SuperMario in Francia, si tratta della prima esperienza da tecnico in Serie A dopo una carriera da calciatore che l’ha visto protagonista con Milan, Inter e Juventus.

La replica del bomber rossoblù è stata particolarmente apprezzata sui social network, dove i tifosi del Genoa e non solo, hanno sottolineato come Balotelli abbia saputo sdrammatizzare con eleganza una situazione che in passato aveva fatto molto discutere.