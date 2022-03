Spalletti carica il Napoli: “Scudetto, decidiamo se resteremo immortali”

Luciano Spalletti carica il Napoli in vista della sfida con il Milan in conferenza stampa. Il tecnico azzurro fa sapere: “Magari può esserci qualcuno più bravo di noi, ma sicuramente non ci sarà nessuno più motivato di noi. Abbiamo tanta voglia di fare bene“.

Una voglia incredibile quella Spalletti che parla anche dello scudetto al Napoli: “Vogliamo giocarci le nostre chance. Sappiamo che abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere con robe del genere. Abbiamo la possibilità di scegliere se essere dimenticati o essere ricordati per sempre. Ma il campionato va ancora giocato e ci sono tante squadre che sono al nostro stesso livello“.

Spalletti in conferenza stampa ha fatto anche i complimenti al pubblico azzurro definendoli come il “Vesuvio, che continuano a bruciare dentro“. L’allenatore crede nello scudetto, così come ci crede la squadra che ha siglato un nuovo patto scudetto. Il Milan di Pioli sarà uno degli ostacoli degli azzurri per la corsa al titolo che praticamente prevede altre 11 finali, da giocare fino all’ultimo respiro.

Il fatto che Spalletti parli senza tabù di scudetto per il Napoli è sicuramente un segnale importante per il Napoli e per i suoi tifosi, che continuano a sognare il tricolore.