Pioli: “A Napoli non firmo per il pareggio. Ibrahimovic sta bene”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli che si giocherà domenica 6 marzo allo stadio Maradona, ore 20.45.

Entrambe le squadre sono appaiate a 57 punti e dovranno rispondere all’Inter che ha vinto con la Salernitana e si è portata di nuovo in vetta alla classifica. Inoltre i nerazzurri hanno una partita ancora da recuperare col Bologna.

Pioli in conferenza stampa fa sapere che la squadra ha già rimosso le scorie del derby e “non influirà sul match con il Napoli“. L’ambiente sarà caldo, con uno stadio Maradona gremito: “Sarà sicuramente uno spettacolo bellissimo. Giocare in uno stadio con questa atmosfera sarà stupendo per tutti, per il Napoli ma anche per noi“.

Ibrahimovic sarà convocato per la sfida con il Napoli, lo ammette indirettamente anche Pioli: “Sta meglio. Si è allenato in gruppo anche ieri e quindi molto probabilmente sarà disponibile per la sfida con il Napoli“. Buone notizie anche per Rebic che sta “bene e sta trovando la condizione migliore. Bisogna cominciare le partite con la migliore formazione possibile, ma è importante anche avere cambi giusti. Bisogna star dentro le partite: molte vanno decise nel finale con degli innesti che risolvano le partite“. Nella formazione del Milan non ci sarà Romagnoli, out a causa di un infortunio muscolare.

Sia per il Napoli che per il Milan sarà fondamentale vincere la partita per rispondere all’Inter. Ma i rossoneri devono provare a vincere anche perché, altrimenti, avrebbero gli scontri diretti a sfavore, dato che all’andata hanno perso con il Napoli, anche grazie al gol annullato a Kessié. Ma Pioli non ha mai battuto Spalletti che ha “la miglior difesa del campionato. Ma tutti hanno punti deboli. Inoltre sa trovare profondità e palleggiare. Entrambe le squadre hanno reparti offensivi molto forti. Quindi credo che chi difenderà meglio riuscirà a vincere il match. Il pareggio? Se entriamo in campo con il pensiero di accontentarci, allora ci avviciniamo ad un risultato negativo“.

Sul duello Tomori-Osimhen, Pioli ha detto: “Sarà sicuramente un duello affascinante, ma le partite saranno sempre più in questo modo, ovvero con scontro individuali. Noi lavoriamo per migliorarci ed ho grande fiducia nel gruppo“.