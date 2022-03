Napoli-Milan: Lozano e Ibrahimovic, le scelte di Spalletti e Pioli

Le formazioni di Napoli-Milan alla vigilia del match di Serie A. Le due squadre si affrontano per una gara che vale un pezzo di scudetto. La vittoria dell’Inter con la Salernitana impone ad azzurri e rossoneri di vincere, perché con un pareggio favorirebbero il Milan che ora è primo in classifica ed ha una partita da recuperare, anche se non si capisce quando, magari quando il Bologna sarà già salvo.

Per vincere servono gli uomini migliori, magari anche se non in perfetto condizioni. Così il recupero di Lozano per il Napoli e di Ibrahimovic per il Milan, rappresentano due buone notizie per i rispettivi allenatori. Spalletti e Pioli potranno contare sui due attaccanti che non sono al meglio delle condizioni fisiche, ma buoni per la panchina e come arma da schierare nella ripresa se ce ne fosse bisogno.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

In casa Milan il problema maggiore è rappresentato dall’assenza di Romagnoli che ha avuto un infortunio muscolare con l’Inter in Coppa Italia. Il difensore italiano non sarà del match, al suo posto Kalulu. A centrocampo il Milan recupera Bennacer dalla squalifica, mentre Ibra va in panchina ed al suo posto gioca Giroud.

In casa Napoli non ci sono grandi problemi di formazione, nonostante le assenze di Malcuit e Tuanzebe. Inoltre Anguissa e Lozano non sono in perfette condizioni fisiche, anche se negli ultimi due giorni hanno lavorato completamente con il gruppo. I due risponderanno alla convocazione di Spalletti ma andranno in panchina. Rientra Lobotka titolare, ma c’è un dubbio per Spalletti, il ballottaggio tra Elmas e Politano sulla fascia destra. Il macedone ha spaccato la partita con la Lazio, ma su quel lato di campo sembra non trovarsi proprio a suo agio. Per ora Politano resta in vantaggio, con Lozano che eventualmente è pronto ad entrare nel secondo tempo.