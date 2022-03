Praga e Georgia, folla oceanico chiede la pace: interviene Zelensky – VIDEO

L’Europa e il mondo chiedono la pace e la libertà per il popolo ucraino. Ci si mobilita in tutto il globo contro Putin e l’assurda invasione che sta facendo migliaia di vittime tra i civili, costringendo donne, anziani e bambini alla fuga. Il popolo ucraino resiste, lo fa nonostante le bombe ed i missili che continuano a piovere dal cielo. Lo fa anche il presidente Zelensky che in serata si è collegato durante le grandi manifestazioni a Tiblisi in Georgia ed a Praga in Repubblica ceca

Volodymyr Zelensky address to tens of thousands of Georgians gathered to support Ukraine! pic.twitter.com/HFaRLzCrgK — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 4, 2022

Le immagini delle due manifestazioni ricalcano quelle che ci state in Italia, a Napoli e Bologna, ma anche in altre parti d’Europa come Germania e Francia. Insomma c’è un mondo intero che chiede la pace. Che chiede di fermare le atrocità, di mettere fine ad una guerra senza senso, scoppiata senza alcun motivo. Una guerra che Putin continua a portare avanti.

Ed allora questo è il momento di unirsi, di marciare insieme. Di unire gli sforzi in favore della pace. Di muoversi tutti quanti, tutta Europa verso i confini dell’Ucraina, per portare queste manifestazioni davanti agli occhi di Putin. Per far capire al presidente russo, che la sua stessa gente vuole la pace, che un il mondo intero ripudia la guerra.