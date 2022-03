Spalletti-Pioli: la sfida sugli esterni, Leao e Insigne a confronto

Napoli-Milan è una sfida nella sfida, tra i giocatori in campo, tra i due allenatori, ma anche tra i diversi interpreti dello stesso ruolo. Gazzetta dello Sport parla del possibile recupero di Zlatan Ibrahimovic, che ieri ha svolto una piccola parte di allenamento in gruppo e vuole stringere i denti per essere almeno convocato. Ma una delle sfide più importanti sarà quella tra Insigne e Leao, che giocano nello stesso ruolo, quello di esterno sinistro d’attacco in un modulo 4-2-3-1. Il portoghese è il trascinatore del Milan in questo momento. Insigne è il faro del Napoli da anni ed ha deciso Lazio-Napoli grazie ad un gol ed un assist, rispondendo sul campo alle critiche.

Napoli-Milan: la sfida tattica

Gazzetta si sofferma anche sui vari aspetti tattici del big match della 28a giornata di Serie A e scrive: “Due

attacchi con tante frecce, a cominciare dagli esterni: il portoghese Leao con la sua qualità e la sua velocità è il vero e proprio uomo in più del reparto offensivo dei rossoneri. Nel Napoli invece un uomo che fa la differenza è Insigne che converge da sinistra verso il centro per ricamare l’assist decisivo o provare la conclusione in porta,

come quella vincente con la Lazio. Tanti esterni per Spalletti: Ounas e Elmas, i due jolly che possono giocare anche da trequartisti, Politano e da ieri in gruppo è tornato anche Lozano che tornerà tra i convocati contro il Milan. Sulle fasce considerata anche la pericolosità di Theo Hernandez tra i rossoneri si vivranno i duelli chiave. A centrocampo decisivi poi le sfide tra le coppia Fabian Ruiz-Lobotka e Tonali-Bennacer. E in panchina Spalletti avrà nuovamente Anguissa“.

La sfida a distanza tra Insigne e Leao è fatta anche di numeri e statistiche: Insigne in questa stagione ha giocato 26 partite e messo a segno 9 gol e 7 assist. Mentre per Leao 30 presenze col Milan con 11 gol e 6 assist.