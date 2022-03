Suma: “A Napoli si lamentano di Orsato. Cosa dovrebbe fare il Milan”

La designazione arbitrale di Napoli-Milan con Orsato arbitro e Valeri al Var sta facendo sorgere tante polemiche. Anche perché Orsato-Valeri è la stessa coppia che non vide il macroscopico fallo di Pjanic durante Inter-Juventus del 2018. Insomma tutt’altro che un’accoppiata affidabile. Eppure da casa Napoli fanno sapere che la designazione di Orsato è gradita alla società azzurra.

Mentre da Milano arriva un’altra bordata, questa volta da Mauro Suma attraverso Milan News: “Leggo di lamenti che arrivano da autorevoli giornalisti napoletani sulla designazione di Daniele Orsato per la sfida del San Paolo (mi perdonerà il gigantesco Diego da lassù, ma chiamo San Siro anche San Siro, nessuna disparità di trattamento). Dice che fa parte del loro pregresso di episodi negativi. O forse temono che il mondo arbitrale abbia colto l’educata osservazione di merito di Paolo Maldini, secondo cui in una lotta scudetto così serrata le partite delle prime devono essere guidate da arbitri esperti. Allora gli hanno dato ragione…Dimenticando, forse, probabilmente, quasi sicuramente, che Orsato non guarda in faccia nessuno, e se ne fa giustamente un vanto, e che lo score dei rossoneri nelle partite arbitrate dal fischietto vicentino di Schio è tra il disastroso e il terribile. Ma poi, scusate, dopo lo 0-1 a San Siro di un anno fa con il clamoroso rigore non dato per il fallo rivisto anche al Var di Bakayoko su Theo Hernandez e dopo lo 0-1 di dicembre scorso con l’astrusa invenzione del fuorigioco geografico di Giroud immaginato a sua volta rivedendo il Var, c’è davvero ancora chi si lamenta? Ma davvero fate?”

Lamentele che in questi giorni non sono mancate da parte dei tifosi del Milan. Rossoneri che continuano a lamentarsi per il fuorigioco segnalato a Giroud in Milan-Napoli. Segnalazione più che legittima, come specificato anche dal regolamento.