CORSERA – Osimhen, De Laurentiis lo cede: cifra monstre per il Napoli?

Victor Osimhen può essere ceduto dal Napoli, il giocatore nigeriano piace molto in Premier League soprattutto a Newcastle e Manchester United. Nelle due stagioni in maglia azzurra Osimhen non ha avuto mai continuità a causa di tanti infortuni e indisponibilità. Anche la stagione 2021/22 è stata segnata da un grave infortunio alla testa e dal Covid 19. Nonostante tutto il nigeriano ha messo a segno 11 gol e 4 assist in 22 presenze stagionali. Numeri che devono far riflettere, perché è evidente che Osimhen ha un potenziale devastante, ma che deve essere incanalato.

Ci sta provando Luciano Spalletti a ‘domare’ Osimhen, cercando di insegnargli come dosare le forze ed essere più lucido sotto porta.

Ma al termine della stagione Osimhen potrebbe lasciare Napoli. Le voci su un interesse del Manchester United sono forti, così come quelle che porta al Newcastle di Bin Salman. Ecco perché il Napoli si è messo in pre allarme e sta sondando terreno per Origi, punta centrale del Liverpool in scadenza di contratto. Corriere della Sera fa il punto sulla cessione di Osimhen e sulla richiesta economica di De Laurentiis: “Il suo valore è 60 milioni e resta oggi identico rispetto a due anni fa, quando fu preso dal Lille, ma dall’Inghilterra c’è chi si spinge oltre per assicurarselo. De Laurentiis rilancia: 100 milioni. Troppi? Di certo è una strategia per blindare il centravanti del futuro“.