Maldini: “Maradona si lamentava del freddo, poi ti faceva a fette”

L’ex difensore del Milan racconta nel podcast di Poretti il suo rapporto con Diego: “Non si lamentava mai dei falli, era impressionante”.

Paolo Maldini ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Diego Armando Maradona. Nel corso del podcast di Giacomo Poretti, la leggenda rossonera ha raccontato alcuni aneddoti sul Pibe de Oro, definendolo l’avversario più forte mai affrontato nella sua carriera.

“Maradona come avversario è uno che non si lamenta mai”, ricorda Maldini. “Era impressionante, se vedevi le immagini prendeva delle botte esagerate. Ma ripeto, non si lamentava mai e poi mai”.

L’ex capitano del Milan ha poi rivelato un curioso rituale che si ripeteva prima delle sfide con il Napoli: “Capitava spesso di giocare il quattro o il sei gennaio. Lui veniva dall’Argentina che faceva un caldo esagerato e qua freddissimo. Ogni volta mi diceva: ma che freddo fa qua, ma che freddo fa qua…”

Ma le battute di Diego non si limitavano al meteo. “Nel tunnel diceva anche: ‘Ho mangiato pesante, ho mangiato pesante’ e si toccava la pancia”, racconta sorridendo Maldini, che poi conclude con un’amara verità: “Sì, lo diceva sempre, aveva sempre la battuta pronta, ma in campo poi Diego ti faceva a fette, ecco ti faceva letteralmente a fette”.