Napoli – McTominay, solo un fastidio al piede: ci sarà contro la Roma

Il centrocampista azzurro, uscito durante Scozia-Polonia, si è già allenato a Castel Volturno. Le ultime sulle sue condizioni.

Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista, costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante il match tra Scozia e Polonia, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per sottoporsi ai controlli medici.

L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, ha fatto il punto sulla situazione: “Le sensazioni sono più che positive dopo l’uscita dal campo in anticipo. Si trattava solo di un fastidio alla pianta del piede. McTominay aveva già rassicurato tutti nella tarda serata e oggi si è presentato in anticipo rispetto al programma concordato”.

Il giornalista ha poi aggiunto dettagli rassicuranti sulle condizioni del calciatore: “I controlli hanno evidenziato solo un leggero fastidio, destinato a risolversi nei prossimi giorni. Domani si allenerà regolarmente”.

Il centrocampista scozzese dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per la sfida contro la Roma di Claudio Ranieri in programma allo stadio Diego Armando Maradona.